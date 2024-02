Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Cssc Offshore And Marine Engineering beträgt der RSI aktuell 28,79, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industrie-Sektors hat die Aktie von Cssc Offshore And Marine Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,46 Prozent erzielt, was 40,85 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Maschinenbau-Sektor übertrifft die Aktie den Durchschnittswert ebenfalls um 42,03 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war zuletzt überwiegend positiv, jedoch wurden auch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Cssc Offshore And Marine Engineering insgesamt eine "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.