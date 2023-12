Cssc Hong Kong Shipping Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Cssc Hong Kong Shipping war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz und das Stimmungsbild haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cssc Hong Kong Shipping zeigt eine Bewertung von 37,5 und 43 für den Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Aktie ein Durchschnitt von 1,39 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,42 HKD, eine Differenz von +2,16 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Somit erhält die Cssc Hong Kong Shipping-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.