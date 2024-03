Cssc Hong Kong Shipping Aktie: Ist das noch normal?

Die Anleger von Cssc Hong Kong Shipping haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Diskussionen rund um das Unternehmen waren größtenteils neutral, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, ergibt die Analyse der letzten 7 Tage einen RSI-Wert von 72. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,7, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cssc Hong Kong Shipping-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,42 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Cssc Hong Kong Shipping.