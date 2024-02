Cspc Pharmaceutical Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Cspc Pharmaceutical-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cspc Pharmaceutical beträgt aktuell 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cspc Pharmaceutical-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf der Entfernung vom GD200 und dem GD50.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Cspc Pharmaceutical-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.