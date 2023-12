Cspc Pharmaceutical Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Cspc Pharmaceutical liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 35,09 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,96 Punkten, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat Cspc Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,63 Prozent erzielt, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite der Aktie um 1,32 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cspc Pharmaceutical in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen überwogen insbesondere positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut"-Rating. Der GD200-Kurs liegt bei 6,77 HKD, während der Aktienkurs bei 7,22 HKD liegt, was einer Abweichung von +6,65 Prozent entspricht. Auch der GD50-Kurs von 6,73 HKD führt zu einer Abweichung von +7,28 Prozent, was wiederum als "Gut"-Bewertung eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.