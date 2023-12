Cspc Pharmaceutical Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cspc Pharmaceutical diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI für Cspc Pharmaceutical 37,18, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating "Neutral" für die Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Cspc Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 6,83 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,05 HKD, was einem Unterschied von +3,22 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 6,54 HKD, was einen Schlusskurs darüber von +7,8 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein durchschnittliches Aktivitätsniveau und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität oder Stimmungsänderung in den vergangenen Monaten. Daher wird Cspc Pharmaceutical insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.