Cspc Pharmaceutical Aktie: Einfach unglaublich

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cspc Pharmaceutical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cspc Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 36. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (31,9). Wie auch beim RSI7 ist Cspc Pharmaceutical auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,9). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cspc Pharmaceutical.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cspc Pharmaceutical aktuell 4. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Cspc Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Cspc Pharmaceutical lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cspc Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

