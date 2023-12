Csg Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Csg erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,06 Prozent, was eine Underperformance von -6,87 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche, die im Durchschnitt um -8,19 Prozent gefallen sind, lag Csg 6,87 Prozent darunter. Die mittlere Rendite des "Materialien"-Sektors betrug -8,19 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Csg ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Csg beträgt 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Csg weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Csg wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger sind größtenteils neutral eingestellt und zeigen eine überwiegend positive Stimmung. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In der technischen Analyse erhält die Csg-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da sich eine Abweichung von -8,86 Prozent ergibt, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Hingegen ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Csg kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Csg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Csg-Analyse.

Csg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...