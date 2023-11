Csg Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Vergleich des Aktienkurses von Csg zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,81 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite von Csg um 11,26 Prozent unter dem Durchschnitt von -5,54 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -5,54 Prozent, und Csg liegt aktuell 11,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität bei Csg ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Csg derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Csg-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,13 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,51 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Csg-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.