Csg Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Dividende von Csg hat ein Verhältnis zum Aktienkurs von 2, was eine positive Differenz von +0,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" ergibt. Die Dividendenpolitik von Csg erhält deshalb heute eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Csg bei -15,06 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Csg mit 7,76 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Csg mit 5,57 CNH um -6,7 Prozent vom GD200 (5,97 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,47 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,83 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Csg-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csg liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Baumaterialien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Csg weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.