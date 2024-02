Cse Global Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs von Cse Global wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 22,68 liegt die Bewertung insgesamt 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "IT-Dienstleistungen" von 20,17. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Cse Global-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt 0,41 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,415 SGD liegt, was einer Abweichung von +1,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält Cse Global eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,42 SGD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -1,19 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cse Global basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz basiert auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für die Cse Global-Aktie wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Cse Global eine Dividendenrendite von 6,55 %, was einen Mehrertrag von 2,28 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich IT-Dienstleistungen bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.