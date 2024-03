Cse Global Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cse Global als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 41,18, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Cse Global als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,61, was insgesamt 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen". Dieser beträgt 16,58. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,55 % können Anleger, die derzeit in die Aktie von Cse Global investieren, einen Mehrertrag in Höhe von 2,34 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen erzielen. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen somit zu einer Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cse Global eher neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Cse Global.