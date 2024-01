Csc Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Csc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -4,98 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -28,35 Prozent für Csc bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,69 Prozent im letzten Jahr, und Csc lag 27,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich verzeichnet Csc eine Unterperformance und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Csc wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Csc beschäftigt hat.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass Csc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI führt. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Csc verläuft aktuell bei 0,01 SGD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0.008 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,01 SGD angenommen, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse für Csc.