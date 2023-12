Csc Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Csc in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Csc wurde in etwa die normale Menge diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche hat Csc in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt. Durchschnittlich sind ähnliche Aktien in dieser Branche um -4,48 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Csc im Branchenvergleich um -28,85 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,28 Prozent, und Csc lag 28,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Csc-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 50. Daher wird das Wertpapier in Bezug auf die RSIs insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Csc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,008 SGD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,01 SGD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu dem Rating "Schlecht".

Insgesamt erhält die Csc-Aktie basierend auf den analysierten Kriterien ein "Neutral"-Rating.