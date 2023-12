Csc Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Csc hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -6,87 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Csc in diesem Branchenvergleich um -26,47 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,21 Prozent im letzten Jahr, und Csc lag 26,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Csc von 0,008 SGD eine Entfernung von -20 Prozent vom GD200 (0,01 SGD), was ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,01 SGD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet, da der Abstand -20 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Csc als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Csc auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. In den vergangenen Tagen haben Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Csc angesprochen. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Csc liegt bei einem Niveau von 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, berechnet für einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.

