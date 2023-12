Csc Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Titel kurzfristig Kursrücksetzer sehen könnte, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse werden der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Csc herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Csc weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Csc ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50). Somit erhält die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Csc-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Bewertung der Aktienkurse lässt sich auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Csc auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Csc aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Csc hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Csc damit 27,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -4,49 Prozent. Csc liegt aktuell 28,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".

Fundamental gesehen ist Csc im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 64,71 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 217 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,43 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.