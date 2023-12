Csc Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Csc im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von -33,33 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Csc mit 27,17 Prozent deutlich darunter liegt. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Csc wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Csc liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Csc. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Csc bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.