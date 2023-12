Crystal Valley Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Crystal Valley-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, basierend auf der Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage. Der aktuelle Kurs liegt 2,47 Prozent unter dem GD200 und nahe dem GD50, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Crystal Valley besonders negativ diskutiert wurde, was zu einer neutralen Einschätzung des Aktienkurses führt. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert sind.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Beim RSI25 ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was auf eine Überkaufung der Aktie hindeutet und zu einer schlechten Einstufung führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was zu einem neutralen Rating der Crystal Valley-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine neutrale Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden.

