Crystal Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Crystal-Aktie wird anhand fundamentaler, branchenspezifischer und technischer Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,16 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 32,89, was auf eine Unterbewertung hinweist. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von 30,19 Prozent, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Schnitt um 19,72 Prozent stiegen. Dies entspricht einer Outperformance von +10,48 Prozent für Crystal, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Auch die technische Analyse zeigt positive Ergebnisse. Der aktuelle Schlusskurs liegt um 9,85 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und um 11,97 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Diese Werte führen zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Crystal mit 7,09 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Crystal-Aktie auf Grundlage fundamentaler, branchenspezifischer und technischer Kriterien gut bewertet wird, während die Dividendenpolitik neutral eingestuft wird.