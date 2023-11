Crystal Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Crystal zeigt, dass das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,66 Prozent erzielt hat. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche um 21,03 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +5,63 Prozent für Crystal bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,5 Prozent im letzten Jahr, und Crystal lag 15,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzzes der Aktie von Crystal wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt eine übliche Aktivität im Netz, weshalb Crystal für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Crystal.

In den Social Media-Diskussionen der letzten Tage waren die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral gegenüber Crystal eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Crystal daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Crystal liegt bei 20,69, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.