Crystal Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crystal-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (14) als auch der 25-Tage-RSI (28,77) deuten auf eine überverkaufte Situation hin und bestätigen die positive Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergibt sich aus der Diskussion in den sozialen Medien ein neutrales Bild. Sowohl in den letzten Tagen als auch basierend auf den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen herrscht eine grundsätzlich neutrale Einstellung. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Crystal bei 2,65 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,92 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +10,19 Prozent liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 2,62 HKD liegt und somit einen Abstand von +11,45 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Crystal-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,19 Prozent erzielt hat. Dies liegt 26,06 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" (4,14 Prozent) und 11,19 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (19,01 Prozent). Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.