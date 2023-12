Cryptyde Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse setzt trendfolgende Indikatoren ein, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Bei der Eightco-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,57 USD liegt, was einer Abweichung von -48,65 Prozent entspricht. Daher erhält Eightco eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,56 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+1,79 Prozent) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird Eightco auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Eightco beträgt 82,79, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 47, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Eightco wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, woraus sich eine "Gut"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild ergibt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen überwog die positive Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Eightco diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.