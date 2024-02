Cryptology Asset Group Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie von Samara Asset hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,93 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,21 EUR, was einem Unterschied von -37,31 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Rahmen der 50-Tage-Analyse liegt der letzte Schlusskurs mit 1,32 EUR unter dem Durchschnitt von 1,44 EUR, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Aus diesem Grund erhält die Samara Asset-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde festgestellt, dass die Aktivität rund um Samara Asset langfristig unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Insgesamt wird daher das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Samara Asset diskutiert haben. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Samara Asset zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.