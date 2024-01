Cryptology Asset Group Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Samara Asset-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Samara Asset in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating erhält. Die Aktie wurde auch weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Samara Asset-Aktie mit einem Kurs von 1,18 EUR aktuell -21,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -46,85 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Sentiments wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen über Samara Asset geführt. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt zehn Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Samara Asset insgesamt eine "Gut"-Bewertung.