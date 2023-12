Cryptoblox Technologies Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse zeigt, dass die Cryptoblox derzeit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs von 0,02 CAD für die GD200 liegt 50 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 0,03 CAD, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,03 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cryptoblox liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Cryptoblox beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cryptoblox. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Cryptoblox daher insgesamt ein "Neutral"-Rating aufgrund der technischen Analyse, der Dividendenrendite und des Sentiments in den sozialen Medien.