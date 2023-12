Cryptoblox Technologies Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Cryptoblox in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Cryptoblox wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Wer derzeit in die Aktie von Cryptoblox investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche einen geringeren Ertrag in Höhe von 17,89 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cryptoblox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,035 CAD liegt also deutlich darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,03 CAD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält die Cryptoblox-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Cryptoblox in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die darauf hindeuten, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".