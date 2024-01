CryptoStar Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere die Gespräche über das Unternehmen Cryptostar waren in den letzten Tagen von negativen Themen geprägt. Als Folge daraus bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Cryptostar beträgt 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich also für den RSI die Einstufung "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Cryptostar derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 CAD, während der Aktienkurs bei 0,055 CAD liegt, was einer Abweichung von +83,33 Prozent entspricht. Dies entspricht einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,04 CAD, was einer Abweichung von +37,5 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich also das Rating "Gut".

Die Aktivität im Netz bezüglich Cryptostar war in letzter Zeit erhöht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, weshalb eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert erfolgt. Insgesamt ergibt sich für Cryptostar in diesem Punkt also die Einstufung: "Schlecht".