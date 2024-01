Cryosite Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Cryosite liegt der RSI bei 10, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Cryosite in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Cryosite-Aktie in den letzten 200 Handelstagen auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Cryosite-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über Cryosite in den sozialen Medien zeigte. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Cryosite, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Zusammenfassung ergibt sich damit insgesamt eine Bewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment bei der Analyse von Cryosite.