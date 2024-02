Cryoport Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage der Investoren und Nutzer im Internet zu bewerten. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. In Bezug auf die Aktie von Cryoport zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Cryoport ist negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Cryoport bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine Note "Schlecht" erteilt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" weist die Aktie von Cryoport eine Rendite von -39,94 Prozent auf, was 35,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -8,41 Prozent, wobei Cryoport aktuell 31,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Cryoport beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Cryoport ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI (47,8 Punkte) und den 25-Tage-RSI (42,46 Punkte).

Insgesamt wird die Aktie von Cryoport sowohl in Bezug auf die Stimmung, die Branchenvergleich Aktienkurs und die Dividende als "Schlecht" bewertet, während der Relative Strength Index zu einer neutralen Bewertung führt.