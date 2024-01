Cryoport Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Cryoport-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Cryoport-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cryoport. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 54,99 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,84 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier und insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Stimmung der Anleger bei Cryoport in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch negative Themen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gutes langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, wodurch eine "Gut"-Bewertung entsteht. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Cryoport bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Cryoport-Aktie bei 16,2 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,84 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -8,4 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt jedoch 13,95 USD, was einen Abstand von +6,38 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.