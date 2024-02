Cryoport Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf einer Aktie und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Cryoport zeigt der RSI einen Wert von 48,25, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Cryoport daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Cryoport in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Underperformance von -29,9 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt die Cryoport mit einer Rendite, die 33,89 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt, unterdurchschnittlich. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Cryoport ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Cryoport liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cryoport bei 15,39 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,69 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,95 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage führt zu einer Einschätzung als "Neutral", da die Aktie einen Abstand von +2,08 Prozent aufweist. Insgesamt wird die Cryoport daher in der technischen Analyse mit "Neutral" bewertet.