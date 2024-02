Cryoport Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Cryoport-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,89 USD um +3,45 Prozent über dem GD200 (15,36 USD) liegt. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 15,4 USD. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der aktuelle Kurs der Cryoport-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die Cryoport vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat lagen keine Analystenupdates zu Cryoport vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 44,75 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 23 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den "Buzz" zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es ebenfalls keine signifikanten Veränderungen im letzten Monat, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cryoport-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,54). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Cryoport-Aktie durch die Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.