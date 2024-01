Cryoport Aktie: Es wird konkret!

Die Cryoport-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 23 USD und einem Aufwärtspotenzial von 41,8 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Cryoport bei -10,05 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite von Cryoport mit 30,19 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die aktuelle Dividendenrendite für Cryoport beträgt 0 Prozent und liegt damit leicht unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cryoport-Aktie als "Neutral" bewertet, jedoch liegt der GD50 deutlich über dem GD200, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird die Cryoport-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

