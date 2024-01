Cryoport Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Anleger-Sentiment für Cryoport hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Zunächst wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, aber in den letzten Tagen hat sich die Stimmung gedreht und negative Themen dominieren die Diskussionen in sozialen Medien. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cryoport derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Diese große Differenz von 2,48 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,48 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Cryoport wird durch die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist und eine negative Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cryoport-Aktie mit -5,78 Prozent Entfernung vom GD200 (16,44 USD) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert hingegen eine positive Entwicklung mit einem Abstand von +16,91 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Cryoport-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.