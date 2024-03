Cryoport Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Cryoport größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Cryoport in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen schüttet Cryoport eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Cryoport-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,01 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,73 USD liegt, was einer Abweichung von -1,87 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (15,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs um -5,94 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cryoport-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cryoport mit einer Rendite von -39,94 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 34 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,39 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Cryoport mit 36,54 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.