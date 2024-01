Cryo-Cell Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Marktlage zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Cryo-cell zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Cryo-cell-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 47, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Cryo-cell. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, der derzeit bei Cryo-cell als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +12,19 Prozent über dem GD200 und um +10,06 Prozent über dem GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.