Cryo-Cell Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Cryo-cell-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,45 USD liegt. Dies ist in der Nähe des letzten Schlusskurses von 5,6 USD, was einer Abweichung von +2,75 Prozent entspricht, und führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,65 USD nahe dem letzten Schlusskurs (-0,88 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Cryo-cell-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Cryo-cell-Aktie weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, die eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Die Betrachtung der Aktienkurse anhand von sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten Tagen vermehrt neutrale Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cryo-cell-Aktie beträgt 15,79, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,18, was eine neutrale Einstufung für 25 Tage bedeutet. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.