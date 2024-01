CryoLife Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Artivion-Aktie liegt bei 63. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Verhältnis zum 25-Tage-RSI bei 48,74. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Artivion basierend auf dem RSI.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, ist Artivion im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3433,1 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 99,43 bei 3353 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Artivion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,81 Prozent erzielt hat. In der gleichen Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 16,64 Prozent, was einer Underperformance von -30,45 Prozent für Artivion entspricht. Im Vergleich dazu erzielte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von 23,28 Prozent, wobei Artivion um 37,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Artivion aktuell bei 15,35 USD liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 17,67 USD, was einem Abstand von +15,11 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 16,03 USD, was einer Differenz von +10,23 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einem Gesamtbefund von "Gut" für die Artivion-Aktie.