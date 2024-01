CryoLife Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Artivion wird derzeit in der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt hauptsächlich am hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3433,1, was um 3342 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Trotzdem signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor, der in Artivion investiert, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 89,56 Prozentpunkten erwarten, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung hingegen ist positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare in sozialen Medien hervorgeht. Sowohl in den vergangenen zwei Wochen als auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ermöglicht die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Artivion-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage, was charttechnisch als positiv bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fundamentale Analyse auf "Schlecht" hinweist, während die Anleger-Stimmung und die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führen.