CryoLife Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Artivion-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen 16,44 USD betrug. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,98 USD, was einem Unterschied von +21,53 Prozent entspricht. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 18,2 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +9,78 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität für Artivion. Daher wird diesem Signal eine "Schlecht"-Bewertung zugewiesen. Jedoch verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Artivion beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Artivion in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,74 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Artivion mit -13,81 Prozent unter dem Durchschnittswert von -0,01 Prozent. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.