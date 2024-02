Cruzani Inc Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Bowmo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,06 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,0075 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -87,5 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was einer Distanz von -25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bowmo besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Bowmo unterdurchschnittlich ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell bei 72,47 liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".