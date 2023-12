Cruz Battery Metals Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Cruz Battery Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,035 CAD weicht somit um -56,25 Prozent ab, was auf charttechnischer Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 CAD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-30 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Cruz Battery Metals beobachtet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie ungefähr im normalen Rahmen diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Cruz Battery Metals überkauft ist (RSI7: 100 Punkte) und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 bewertet das Wertpapier hingegen als "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral über Cruz Battery Metals diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch positive Themen dominanter, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.