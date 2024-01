Cruz Battery Metals Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cruz Battery Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Die Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben, thematisierten überwiegend neutrale Themen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Cruz Battery Metals-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Cruz Battery Metals aktuell bei 0,08 CAD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,045 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -43,75 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer aktuellen Differenz von -10 Prozent.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung, mit einem Wert von 33,33 für RSI7 und 42,86 für RSI25. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.