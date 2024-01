Cruz Battery Metals Aktie: War das schon alles?

Die Cruz Battery Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -35,71 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,045 CAD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage einen positiveren Trend, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses bei 0,04 CAD liegt, was einer Steigerung von +12,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Unternehmen führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Cruz Battery Metals-Aktie führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit nur vereinzelten positiven und keinen negativen Diskussionen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 42,86 neutral und führt somit zu einer Gesamtbewertung der Cruz Battery Metals-Aktie als "Neutral" im Hinblick auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich für die Cruz Battery Metals-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.