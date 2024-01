Crunchfish AB Aktie: Das gab es noch nie!

Bei Crunchfish hat sich in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies basiert auf der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufweisen. Daher wird das Stimmungsbild bei Crunchfish als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit festgestellt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Crunchfish in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergibt ebenfalls eine Einschätzung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Crunchfish liegt bei 62,31, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt einen Wert von 17,44 SEK aufweist, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,68 SEK liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 6,14 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Crunchfish daher basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.