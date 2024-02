Crunchfish AB Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Crunchfish-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,6 SEK einen Abstand von -68,25 Prozent vom GD200 (14,49 SEK) hat. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein "Schlecht"-Signal handelt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,97 SEK, was wiederum zu einem Abstand von -22,95 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage, so wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crunchfish-Aktie aktuell mit einem Wert von 70,75 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Crunchfish festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Crunchfish-Aktie, mit positiver Anlegerstimmung, aber negativen Signalen aus der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.