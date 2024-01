Safety Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Titan Invo zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -7,69 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,28 Prozent, wobei Titan Invo mit 3,41 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Titan Invo derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist eine Dividendenrendite von 4,89 auf, was eine Differenz von -4,89 Prozent zur Titan Invo-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Titan Invo derzeit bei 0,06 HKD, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent beträgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Bewertung von Titan Invo durch überwiegend private Nutzer. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen legt nahe, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.