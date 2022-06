Crown Sterling gibt die Erteilung eines US-Patents für neuartige kryptografische Schlüsselkompression bekannt

Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Crown Sterling Limited LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571588-1&h=3164977012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571588-1%26h%3D932875778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F%26a%3DCrown%2BSterling%2BLimited%2BLLC&a=Crown+Sterling+Limited+LLC), führend auf dem Gebiet der persönlichen Datensouveränität und Anbieter von quantenresistenten Verschlüsselungs- und Komprimierungstechnologien, gibt bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office das US-Patent 11,310,042 B2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571588-1&h=1528854786&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571588-1%26h%3D895561972%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpatft.uspto.gov%252Fnetacgi%252Fnph-Parser%253FSect1%253DPTO2%2526Sect2%253DHITOFF%2526p%253D1%2526u%253D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearch-bool.html%2526r%253D1%2526f%253DG%2526l%253D50%2526co1%253DAND%2526d%253DPTXT%2526s1%253D11%252C310%252C042.PN.%2526OS%253DPN%252F11%252C310%252C042%2526RS%253DPN%252F11%252C310%252C042%26a%3DUS%2BPatent%2B11%252C310%252C042%2BB2&a=US-Patent+11%2C310%2C042+B2) (Erfinder: Robert Edward Grant) erteilt hat, das eine Entwicklung im Bereich der Daten- und Informationssicherheit, Methoden zur Speicherung und Verteilung großer Schlüssel betrifft.Der Hauptanspruch des US-Patents 11.310.042 B2 ist ein Verfahren zum sicheren Ver- und Entschlüsseln von Daten, bei dem eine Funktion verarbeitet wird, um einen Rohschlüssel zu erhalten, der eine irrationale Zahl ist. Ein sendendes Computergerät wendet einen Startpunkt und eine Länge an, um einen verkürzten Schlüssel für die Verschlüsselung zu erhalten. Ein empfangendes Rechengerät identifiziert die Funktion anhand einer empfangenen Kennung und wendet den Ausgangspunkt und die Länge auf einen gespiegelten Rohschlüssel an, um den Entschlüsselungsschlüssel abzuleiten.Robert E. Grant, Gründer und CEO von Crown Sterling, kommentierte: „Wir waren sehr erfreut darüber, wie schnell dieses bahnbrechende Patent vom US-Patentamt erteilt wurde. Dies ist das erste von vielen neuen Patenten, die mit unseren Innovationen in den Bereichen Kryptographie und Kompression verbunden sind. Die Crown Sterling Chain ist die weltweit erste Layer-1-Blockchain, die die quantenresistente One-Time-Pad-Kryptografie einsetzt."Wie die Arbeiten von Peter Shor und anderen zeigen, verfügen Quantencomputer über Rechenressourcen, die unsere heutigen Möglichkeiten übersteigen und die Sicherheit der herkömmlichen asymmetrischen Verschlüsselung und ihrer kryptografischen Algorithmen überflüssig machen. One-Time-Pad ist eine auf der Informationstheorie basierende Verschlüsselungsmethode, die im Gegensatz zu herkömmlichen Verschlüsselungsprotokollen, die auf Primzahlen und Zahlentheorie beruhen, nicht von Annahmen über die Rechenressourcen eines Angreifers abhängt (und daher quantenresistent ist). Diese neuartige Methode zur Komprimierung großer Schlüssel ermöglicht eine praktische und skalierbare Implementierung der One-Time-Pad-Verschlüsselung in Kombination mit der Blockchain-Technologie.Informationen zu Crown Sterling Limited LLCCrown Sterling hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelpersonen zu befähigen, ihre Daten in einer Ära weitgehend unregulierter Big-Tech-Anfälligkeit und Monopolisierung zu beanspruchen, zu schützen und zu kontrollieren. Der Crown Sovereign (CSOV) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571588-1&h=1226941678&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571588-1%26h%3D2757945603%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252Fsolutions%252Fcsov-quantum-resistant-token%252F%26a%3DCrown%2BSovereign%2B(CSOV)&a=Crown+Sovereign+(CSOV)) Utility-Token ermöglicht den Zugriff auf die neue Produktsuite, einschließlich quantenresistente Kryptographie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571588-1&h=3466570511&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571588-1%26h%3D841445867%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252Fsolutions%252Fquantum-resistant-encryption%252F%26a%3Dquantum-resistant%2Bcryptography&a=quantenresistente+Kryptographie) und NFTs, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichtenübermittlung und andere zukünftige Datenkompressionstechnologien. Die Crown Sterling Chain ist eine unabhängige Hochgeschwindigkeitslösung der Layer-1, die auf dem Substrate-Framework von Polkadot basiert. Mit dem CSOV-Token und -Ökosystem können Nutzer persönliche Daten verschlüsseln, einschließlich Geo-Standort und Browserverlauf, und diese Daten in NFTs umwandeln, mit der Option, sie an Börsen zu monetarisieren. Da sich Daten zum wertvollsten Gut der Welt entwickeln, freut sich Crown Sterling darauf, ein neues Paradigma der persönlichen Datensouveränität (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3571588-1&h=3737368704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3571588-1%26h%3D94254055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F%26a%3DPersonal%2BData%2BSovereignty&a=pers%C3%B6nlichen+Datensouver%C3%A4nit%C3%A4t) einzuleiten. 