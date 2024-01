Crown ResortsADR Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Spenda-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,67, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Spenda derzeit bei 0,01 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,013 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +30 Prozent in Bezug auf den GD200 und den GD50 der letzten 50 Tage, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral sind und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen wurde bei Spenda eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spenda daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.