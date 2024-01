Crown PropTech Acquisitions Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Crown PropTech Acquisitions":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Crown Proptech Acquisitions wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet dagegen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Crown Proptech Acquisitions in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der Aktie in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der Schlusskurs der Crown Proptech Acquisitions-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Crown Proptech Acquisitions in verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet.